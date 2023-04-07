Девочка из Читы «заминировала» школу из-за несделанных уроков

Фото: АГН «Москва»

В Чите 15-летняя ученица сорвала занятия в школе анонимным сообщением о минировании из-за несделанного реферата по химии, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на УМВД России по Забайкальскому краю. Из учебного заведения были эвакуированы 180 человек. Теперь школьнице грозит пять лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, накануне инцидента девочка-подросток через соцсети познакомилась с неизвестным, который согласился анонимно сообщить о минировании школы № 43, где она училась. Школьницу обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ее родителям придется возместить затраты за ложный вызов и работу экстренных служб.

Ранее сообщалось, что жителям Белгородской области сообщали ложную информацию о минировании зданий. Звонки поступали с неизвестных номеров от людей, представляющихся сотрудниками экстренных служб. Жителей региона призвали доверять только официальной информации от органов власти.

До этого ряд школ в Нижнем Новгороде два дня подряд эвакуировали после сообщений о минировании. Сообщения о минировании поступили в школы № 51, 55, 62, 96, 121, 176 и школу № 2 в Кстовском районе Нижегородской области.