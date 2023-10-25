В Краснодаре мужчина напал на бывшую жену и похитил их общих детей, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, экс-супруг заявил женщине, что забрал сыновей «на законный отпуск» на три недели. Полиция и Следственный комитет проводят проверку.
Пара развелась три года назад. По решению суда дети остались жить с матерью, что не устроило их отца. Мужчина постоянно нарушал установленные правила общения с мальчиками, а однажды украл их из садика и не давал им видеться с матерью почти год. Тогда детей вернули через судебных приставов.
По информации канала, 19 октября женщина гуляла с сыновьями в городе, в какой-то момент на нее набросился вышедший из автомобиля мужчина. Ее повалили на землю и замотали рот скотчем. Потом появился бывший супруг с неизвестной спутницей и затащил кричащих детей в машину. С тех пор женщина мальчиков не видела.
Ранее в Москве двое мужчин похитили студентку РЭУ им. Плеханова. Девушка возвращалась домой поздно вечером, как в один момент неизвестные посадили ее в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.