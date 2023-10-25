Житель Краснодара напал на бывшую жену и похитил детей на глазах у прохожих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре мужчина напал на бывшую жену и похитил их общих детей, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, экс-супруг заявил женщине, что забрал сыновей «на законный отпуск» на три недели. Полиция и Следственный комитет проводят проверку.

Пара развелась три года назад. По решению суда дети остались жить с матерью, что не устроило их отца. Мужчина постоянно нарушал установленные правила общения с мальчиками, а однажды украл их из садика и не давал им видеться с матерью почти год. Тогда детей вернули через судебных приставов.

По информации канала, 19 октября женщина гуляла с сыновьями в городе, в какой-то момент на нее набросился вышедший из автомобиля мужчина. Ее повалили на землю и замотали рот скотчем. Потом появился бывший супруг с неизвестной спутницей и затащил кричащих детей в машину. С тех пор женщина мальчиков не видела.

Ранее в Москве двое мужчин похитили студентку РЭУ им. Плеханова. Девушка возвращалась домой поздно вечером, как в один момент неизвестные посадили ее в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.