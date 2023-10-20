Двое мужчин похитили первокурсницу РЭУ им. Плеханова в Москве

Фото: vk.com/reu

Двое мужчин похитили студентку РЭУ им. Плеханова в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушка возвращалась поздно вечером домой, когда молодые люди посадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении.

Канал пишет, уроженка Краснодара учится на вечернем отделении в РЭУ им. Плеханова. Когда пары закончились, она вышла из университета и около 23:00 возвращалась в арендованную квартиру на Рязанском проспекте. В этот момент ее схватили двое мужчин, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Родственники забили тревогу после того, как не смогли дозвониться до девушки, и обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли студентку спустя две недели в Краснодаре. Похитителем оказался ее муж, которому помог студент магистратуры МГИМО. Супруг решил выкрасть девушку, поскольку ему не нравилось желание жены уехать от него учиться в Москву.

После приезда полиции студентку освободили, она вернулась в Москву, чтобы продолжить учебу. Ее супруга и магистранта МГИМО задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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