Объявившийся под Хабаровском Тесак похитил ребенка из-за тюремного долга Baza: под Хабаровском мужчина похитил ребенка и пытал его шокером

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Школьник из села Некрасовка в Хабаровском крае был похищен средь бела дня злоумышленником, который рассчитывал получить 5 млн рублей от отчима ребенка, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, представившийся Тесаком мужчина удерживал 15-летнего подростка в заброшенном доме и пытал при помощи шокера.

Как пишет Baza, ребенка похитили, когда он шел по улице. Мужчина в капюшоне и маске подошел к нему сзади и зажал лицо тряпкой с неизвестным веществом. Школьник очнулся привязанным к стулу. Похититель объяснил ему свои действия стремлением вернуть тюремный долг. Он утверждал, что отчим школьника проиграл крупную сумму, когда находился за решеткой.

По данным канала, злоумышленник бил ребенка палкой, а также применял шокер. Затем он завязал подростку глаза, затолкал в машину и привез обратно в село. Школьник сообщил о произошедшем семье, но отчим заявил, что не знает никакого Тесака. При этом он действительно сидел в тюрьме восемь лет, сказано в публикации.

Ранее в Ростовской области мужчина похитил шестилетнюю девочку, пока ее родители одевали младшего ребенка. Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения в магазине, где тот купил себе пиво, а девочке — сладости. К поискам несовершеннолетней привлекли кинологов, полицию и волонтеров. Вскоре ребенка нашли, а похитителя задержали.