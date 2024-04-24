Украинский дрон попытался атаковать Белгородскую область Гладков: система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: МО Украины

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Чернянском районе Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, при атаке пострадавших среди мирных жителей не было.

В селе Волоконовка осколками повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Также произошло возгорание сухой травы на площади 800 кв.м. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован, — уточнил глава области.

На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб. Информация о последствиях атаки будет уточняться, констатировал Гладков.

Ранее Минобороны РФ передавало, что была пресечена попытка террористической атаки на объекты на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». В воздухе над Белгородской областью уничтожены 17 реактивных снарядов, добавили в оборонном ведомстве.

До этого Гладков рассказал, что жители пяти сел Грайворонского городского округа остались без газа после атаки ВСУ. По его словам, многие граждане также были лишены электроэнергии. Губернатор отмечал, что уговорил троих местных жителей на время уехать из Грайворона. При этом еще троих убедить не удалось.