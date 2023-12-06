Жаждущий тишины житель элитного поселка расстрелял шумного соседа В коттеджном поселке в Химках мужчина расстрелял соседа из-за шума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель элитного коттеджного поселка в Химках расстрелял соседа, который мешал ему спать, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями обоих бедер.

Как стало известно каналу, конфликт произошел около полуночи, когда 50-летний предприниматель Сергей Б. хотел отдохнуть в тишине, но на соседнем участке громко шумели. Отмечается, что словесная перепалка с проживающим рядом 44-летним бизнесменом Евгением А. переросла в ссору. В итоге Сергей взял травматическое оружие и обстрелял соседа. Позже нападавший был доставлен в полицейский участок, уточнил канал.

Ранее житель Анкары застрелил соседей во время ссоры. Отмечается, что конфликты между ними возникали периодически из-за шума. Во время последней ссоры 72-летний мужчина взял винтовку и расстрелял пять человек из одной семьи. Среди убитых двое детей. Как отмечается, ссора произошла между соседями, проживающими в одном доме на улице Папатья в районе Синджан. Четверо человек скончались на месте, еще один — в больнице.

До этого жителя Омска, сделавшего соседу замечание из-за шума, избили молотком и добили телевизором. Мужчина заступился за женщин, на которых громко кричал сосед. В ответ дебошир избил его, после чего засунул шланг ему в рот. Омич скончался от черепно-мозговой травмы.