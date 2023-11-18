Зеленский заявил о возможном отступлении: новости СВО на утро 18 ноября Зеленский заявил о возможном отступлении ВСУ из-за недостатка снарядов

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Нехватка снарядов, вызванная смещением внимания мирового сообщества на конфликт между Израилем и ХАМАС, может привести к отступлению ВСУ, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, поставки сокращаются.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 17 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Работа ВС России в зоне спецоперации

Военный корреспондент Юрий Котенок выложил в Telegram кадры с уничтоженным нидерландским БТР YPR-765 в районе Бахмута. Он отметил, что о поставках данных бронетранспортеров было объявлено почти сразу же после начала СВО. Котенок добавил, что перед отправкой на Украину с БТР демонтировали штатное вооружение, что вызвало поток недовольства со стороны «бандеровской публики».

Потеря Авдеевки будет болезненным ударом по репутации ВСУ, заявил у себя в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что Украине помогают 57 государств, несмотря на это, она продолжает терять города.

Он отметил, что Авдеевка — тяжелый объект. Как только на фронт пойдут новые средства артиллерийской разведки и заводских БПЛА, картина совершенно изменится, отнюдь не в пользу ВСУ, уверен военкор.

Российские военные начали использовать в ходе спецоперации новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель», сообщили в конструкторском бюро «Восток». По словам представителя КБ, начато мелкосерийное производство боеприпаса.

В настоящее время ежемесячно изготавливается 20 единиц. В случае необходимости производство может быть расширено. Первая партия «Скальпелей» в количестве 15 единиц уже поставлена в зону специальной военной операции.

Украинцы отказываются идти на фронт

Житель Волынской области, урожденный новосибирец, отказался ехать на фронт, заявив, что «не будет стрелять в своих», сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный. Мужчина дважды получал повестки, но игнорировал их, после чего предстал перед судом. За уклонение от мобилизации украинец получил полгода тюрьмы.

Представители местного военкомата заявили, что впервые сталкиваются с такой принципиальностью. Военкор отметил, что украинцу не откажешь в твердости гражданской позиции.

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Сроки получения ВСУ новой помощи от США

Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, сообщило Bloomberg после беседы с законодателями. Не исключено, что поставка отложится до следующего года. Сенаторы планируют начать работу над пакетом уже в ближайшие дни, так как у украинцев «заканчивается топливо, оружие и боеприпасы».



В публикации говорится, что широкая поддержка киевского режима уже «трещит по швам». Особенно после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины, отмечает источник.

Обстрелы ВСУ российских регионов

За последние 24 часа украинские военные 48 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также поступила информация о ранении мирного жителя в Донецке.

Уточняется, что украинские военные атаковали территории трех населенных пунктов республики: Донецка, Горловки и Золотаревки. В общей сложности ВСУ выпустили 153 боеприпаса. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 36 обстрелов.

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В том числе на населенные пункты обрушились кассетные, «натовские» снаряды калибра 155 миллиметров.

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