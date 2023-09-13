Акула отложила яйцо на глазах у посетителей Приморского океанариума

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В Приморском океанариуме во Владивостоке зебровидная бычья акула отложила яйцо с мальками. Посетителям аквариума удалось стать свидетелями данного события. Увидеть, как акула откладывает яйца, вживую практически невозможно, сообщает ОТР.

Как уточняет телеканал, акулята появятся из яйца через 11 месяцев. После рождения они будут весить всего 35 г, а их длина не превысит 18 см.

Зебровидные бычьи акулы являются древнейшими представителями морской фауны. По данным ученых, они существуют на Земле более 240 млн лет и практически не видоизменились со времен динозавров.

Первый в истории России детеныш большой панды ранее появился на свет в Московском зоопарке. Особенность размножения панд состоит в том, что самка может забеременеть только в течение нескольких дней в году. Поэтому зоологи соединяли панд четыре раза на протяжении трех дней. При этом они внимательно следили, чтобы интерес всегда был взаимным.

Также в Московском зоопарке произошло пополнение в семьях овцебыков и краснокнижных сычуаньских такинов. Посетители уже могут посмотреть на детенышей — они успели подрасти и окрепнуть, поэтому пасутся вместе с родителями под открытым небом.