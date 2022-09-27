Зарезавшего пассажира таксиста из Новосибирска осудили на 9 лет колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первомайский суд Новосибирска признал таксиста виновным в убийстве пассажира и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. Известно, что обвиняемый зарезал пассажира в ходе конфликта в январе 2022 года. Сам подсудимый своей вины не признал .

По данным следствия, осужденный таксист вез пассажира ночью 24 января 2022 года, когда между ними произошел конфликт, в ходе которого водитель нанес потерпевшему не менее трех ударов ножом по жизненно важным органам, после чего тот скончался на месте. Водитель такси свою вину не признал: по его словам, он защищался от буйного пассажира.

Пресс-служба главка МВД по Ленинградской области ранее сообщила, что 34-летний местный житель поссорился с 29-летним таксистом из ближнего зарубежья и прострелил ему ногу из травматического пистолета. Стрелявшего мужчину задержали, а пострадавшему оказали помощь в травмпункте — у него травмы носа, бедра и голени.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщало, что 18 сентября в Санкт-Петербурге водитель японской иномарки в ходе дорожного конфликта ударил ножом трех пешеходов, после чего скрылся. Вскоре полиция вышла на его след и задержала. Раненых пешеходов госпитализировали.