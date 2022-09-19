Задержание начальника отделения МЧС России по Крыму попало на видео Главу отделения МЧС по Крыму задержали по подозрению во взяточничестве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальника одного из отделов Главного управления МЧС России по Крыму заподозрили в получении взятки от фермера за непроведение пожарного надзора и последующее непривлечение земледельца к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба СК региона.

Следователи предполагают, что фермер дал взятку начальнику регионального главка МЧС в размере 25 тысяч рублей. Его задержали во время передачи денег сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Момент задержания попал на видео.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки за незаконное бездействие). Чиновника поместили под домашний арест.

Ранее Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения главе управы Калининского административного округа города Александру Сухомяткину, который подозревается в получении взятки стройматериалами в размере 2 млн рублей. Чиновник был отправлен под домашний арест на два месяца.