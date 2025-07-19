Юная россиянка завоевала корону на конкурсе красоты в Индии Модель из Уфы Фархутдинова победила в конкурсе красоты Miss Glam World в Индии

Жительница Уфы Алина Фархутдинова выиграла Гран-при международного конкурса красоты Miss Glam World в Индии, сообщает портал UFA1.ru. По его информации, 19-летнюю модель признали самой красивой и талантливой участницей среди претенденток со всего мира.

Как отметили организаторы конкурса, одна из его особенностей — это отсутствие традиционных для подобных мероприятий этапов в бикини. Известно, что в этом году девушка перешла на второй курс университета. Кроме того, она работает тренером по художественной гимнастке, а также в местном агентстве Luna Models, хорошо владеет английским, испанским и арабскими языками.

Проведенные в Индии дни дали мне огромный опыт. Я научилась столь многому, встретилась с невероятными людьми и получила незабываемые впечатления, — поделилась эмоциями уфимка.

Ранее сообщалось, что представительница Таиланда Сучата Чуангсри стала победительницей конкурса красоты «Мисс мира», финал которого прошел в городе Хайдарабад штата Телангана. Вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии. Всего в конкурсе принимали участие представительницы 108 стран, россиянок среди них не было.