https://static.news.ru/photo/7ee470d2-258e-11ea-afc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harald von Radebrecht/imageBROKER.com/Global Look Press

Американская газета Washington Post опубликовала фотографии из Воркуты — четвёртого по величине города за северным полярным кругом. Снимки в рамках своего дипломного проекта сделал фотограф из Воронежа Роман Демьяненко.

Находящийся в многолетней мерзлоте город является самым восточным в Европе. Сейчас Воркута находится в упадке, а раньше она была тем местом, куда люди добровольно ехали в поисках работы в угольной промышленности, отмечает издание.

Сегодня в Воркуте и окрестностях живут 70 тысяч человек. Население Воркуты продолжает сокращаться с каждым годом. Воркута стала одним из самых быстро умирающих городов России, — рассказал Демьяненко In Sight.

Above the Arctic Circle, a once-flourishing Russian coal-mining town is in rapid decline https://t.co/Wz5UHMqBGT pic.twitter.com/6lUPh05zr3 — Washington Post Photo (@WashPostPhoto) December 20, 2019

Ранее научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин заявил, что из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота. По словам учёного, стремительнее всего это происходит вблизи городов Воркута, Чита, Салехард, Петропавловск-Камчатский, а также Улан-Удэ, писал NEWS.ru.