«Выстрелов было много»: очевидица рассказала о перестрелке в Балашихе Очевидица рассказала о перестрелке и драке в элитном ЖК в Балашихе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Очевидица рассказала NEWS.ru о перестрелке и драке мигрантов в элитном ЖК «Пехра» в Балашихе. По ее словам, сначала во дворе дома мигрант подрался с девушками. После этого в 10 вечера началась стрельба, люди стали кричать и забегать в подъезды. Женщина отметила, что одного из парней, на которого напали во время потасовки, сбила машина, когда он стал убегать.

Вечером видела, как девчонки подрались с мигрантом, он к ним подъехал, что-то сказал в агрессивной форме, они плеснули ему что-то в глаза и убежали, наверное, [использовали] газовый баллончик. Поэтому позже, когда [я] услышала шум с улицы, решила, что эти разборки продолжились, но нет. Часов в 10 толпа мигрантов сначала начала драться, потом стрелять. Выстрелов было много, на улице люди начали кричать, забегать в подъезды, — рассказала свидетельница.

По данным МВД, драка произошла вечером 1 августа у одного из домов, расположенных на улице Яганова.

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