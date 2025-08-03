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03 августа 2025 в 13:20

ВСУ выстраивают очаговую оборону в Константиновке

ВСУ пытаются укрепить фланги переброской резервных сил с других участков фронта

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В Константиновке ВСУ формируют очаговую оборону, сообщил Игорь Кимаковский, советник главы ДНР. По его словам, украинские войска перебрасывают резервы с других участков фронта, передает ТАСС.

Видно по Константиновке, что создается очаговая оборона внутри населенного пункта. И только на фланги противник перебрасывает резервы с других участков фронта в виде штурмовых и разведывательных подразделений, — рассказал Кимаковский.

Он утверждает, что проблемы в ходе боевых действий у украинских военнослужащих обусловлены в том числе утратой контроля над Часовым Яром. По словам Кимаковского, это действие фактически привело к краху обороны украинских сил на направлении Константиновки.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что решение о будущем Константиновки в ДНР будет принято в конце августа. Об этом свидетельствует активизация событий на линии фронта. Дандыкин отметил, что события указывают на более интенсивное движение в направлении ДНР, особенно в районах Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска.

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