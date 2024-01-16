ВСУ второй раз за день пытались атаковать Брянскую область Губернатор Богомаз: украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины пытались совершить вторую за день атаку на Брянскую область с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По словам губернатора, системы противовоздушной обороны уничтожили один дрон над Трубчевским районом.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом, — написал Богомаз.

Глава области подчеркнул, что на месте работают оперативные службы города. В результате атаки пострадавших среди мирного населения нет, разрушений на земле также не зафиксировано. Губернатор поблагодарил российских военных, защищающих регион и другие приграничные субъекты.

До этого дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Суземским районом. По словам Богомаза, в результате падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Ранее украинские войска также обстреляли брянское село Курковичи. В ходе атаки четыре жилых дома, сельхозтехника и хозпостройка получили повреждения. Помимо этого, было нарушено энергоснабжение. Пострадавших среди населения нет.