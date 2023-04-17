Село Муром в Белгородской области подверглось второму за день обстрелу, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Снаряды попали в склад зернохранилища, пострадавших нет.
Повторный обстрел Мурома. Пострадавших нет. Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные бригады выехали на место для устранения последствий обстрела, — сообщил Гладков.
Утром под обстрел ВСУ также попал поселок Красное Шебекинского района. Сведений о пострадавших не поступало, в результате атаки загорелось сенохранилище.
Telegram-канал Baza сообщал, что в ночь на 17 апреля украинские БПЛА сбросили две бомбы на подстанцию в селе Ближняя Игуменка и еще одну — на подстанцию в селе Драгунское в Белгородском районе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.