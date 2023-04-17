ВСУ во второй раз обстреляли село Муром Гладков сообщил о повторном обстреле села Муром во стороны ВСУ

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Последствия обстрела Белгородской области

Село Муром в Белгородской области подверглось второму за день обстрелу, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Снаряды попали в склад зернохранилища, пострадавших нет.

Повторный обстрел Мурома. Пострадавших нет. Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные бригады выехали на место для устранения последствий обстрела, — сообщил Гладков.

Утром под обстрел ВСУ также попал поселок Красное Шебекинского района. Сведений о пострадавших не поступало, в результате атаки загорелось сенохранилище.

Telegram-канал Baza сообщал, что в ночь на 17 апреля украинские БПЛА сбросили две бомбы на подстанцию в селе Ближняя Игуменка и еще одну — на подстанцию в селе Драгунское в Белгородском районе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.