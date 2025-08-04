ВСУ убили несколько десятков мирных жителей в Часове Яре ТАСС: несколько десятков мирных жителей погибли из-за атак ВСУ в Часове Яре

Несколько десятков мирных жителей погибли в Часове Яре из-за атак со стороны ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его словам, в первые месяцы противостояний гражданские нередко гибли при личной встрече с украинскими бойцами в результате расправ. Однако большинство случаев связаны с ударами дронами различной модификации.

В Часове Яре довольно много погибших мирных жителей, до нескольких десятков человек. Истории абсолютно разные. И от ближнего контакта, и от FPV-дронов, и от «Бабы-яги», — сообщил собеседник агентства.

До этого Министерство обороны России официально подтвердило переход Часова Яра под контроль российских вооруженных сил. Операцию осуществили подразделения Южной группировки войск. В ведомстве подчеркнули стратегическую важность этого населенного пункта, который занимает господствующие высоты и открывает доступ к промышленному району Славянска-Краматорска и Константиновке.

Ранее десантник Костромского полка с позывным Куба сообщил, что при взятии Часова Яра армии России пришлось уничтожать не только военных ВСУ, но и иностранных наемников, в том числе из США и Польши. По его словам, солдаты не только стреляли, но и закидывали противника гранатами.