Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке

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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют встретиться на Дальнем Востоке, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Точное место встречи пока держится в секрете.

Встреча будет иметь полноформатный характер, включая переговоры делегаций, возможную личную встречу лидеров и торжественный обед от имени президента России. В ходе встречи планируется обсудить двусторонние отношения, обмен мнениями по международным вопросам, а также возможное сотрудничество в «чувствительных» сферах.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде и в сопровождении высокопоставленных чиновников и военных, включая главу МИД КНДР, главу отдела военного управления ЦК Трудовой Партии и заместителя главы Центрального военного комитета.

Визит Ким Чен Ына в Россию стал его первой зарубежной поездкой за последние 4 года и второй поездкой в Россию после предыдущего визита в 2019 году.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Шойгу примет участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына. Он добавил, что отдельных переговоров министров обороны Северной Кореи и РФ не планируется.