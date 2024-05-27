ВС РФ накрыли огнем группу украинских охотников за дронами Подполье: ВС РФ ударили по группе украинских охотников за дронами в Снигиревке

Фото: МО Украины

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли ракетный удар по целям в подконтрольном Украине населенном пункте Снигиревка Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Утверждается, что бойцы поразили украинских охотников за дронами. Министерство обороны РФ не подтверждало данную информацию.

Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой, — сказал Лебедев.

Координатор подполья заявил, что, по его информации, была поражена группа украинских военнослужащих, которые вели охоту на беспилотные летательные аппараты ВС РФ. Вместе с ними под удар попало также и спецоборудование. По словам Лебедева, на место удара были направлены военные и гражданские машины скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ в ночь на 26 мая нанесли удары по военным объектам в городе Староконстантинов в Хмельницкой области. По его словам, были прилеты и по энергетическим объектам. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого украинские СМИ сообщили, что в Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы. Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в столичном регионе Украины. Сведения появились на фоне воздушной тревоги.