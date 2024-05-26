Мощные взрывы раздались в Хмельницкой области Взрывы звучат в Хмельницкой и Житомирской областях Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повторные взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, сообщает телеканал «Общественное». Также они прозвучали в Житомирской области. Подробности не раскрывались, власти не комментировали эти сведения.

В Хмельницкой области снова раздаются взрывы, — информировали авторы материала.

При этом на территории Киевской и еще 11 областей Украины была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. В столичном регионе сигнал прозвучал в 02:02 мск. Она также действовала в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Позже сигнал раздался в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а через непродолжительное время тревога была объявлена по всей территории страны.

17 мая мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал о взрыве. В городе звучала воздушная тревога. Местные СМИ писали, что после удара над Одессой появился столб черного дыма. Сирены также звучали в Сумской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Также в ночь на 18 мая появилась информация, что в Одесской области были поражены логистические центры Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.