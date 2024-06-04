Врач объяснил, почему нужно забыть о подсчете калорий Доктор Мясников: продукты для правильного питания могут быть вредными

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Врач и телеведущий Александр Мясников призвал людей не фокусироваться на количестве калорий в продуктах и не проводить усилия по их подсчету. В своем Telegram-канале он предупредил о том, что некоторые продукты, которые рекламируются как полезные для здоровья, могут на самом деле быть вредными.

Люди забывают или не понимают, что главное не то, что ты проглатываешь. Главное — что и как всасывается. В «ультраобработаной пище» нет ни клетчатки, но вообще структуры, — отметил Мясников.

По словам эксперта, употребление протеиновых батончиков, йогуртов с длительным сроком хранения и других продуктов не всегда полезно, так как они не содержат необходимой структуры для усвоения.

Врач утверждает, что основой здорового питания должны быть фрукты, овощи, натуральные молочные продукты, рыба, курица, бобовые и цельнозерновые продукты. Кроме того, Мясников рассказал, что можно употреблять по бокалу красного вина в день, так как такой рацион не превышает 1800 калорий.

Он побуждает следовать этому рациону, употреблять продукты в минимально обработанном виде, не переедать и вести активный образ жизни. По мнению врача, это позволит поддерживать здоровье и хорошее состояние организма.

Ранее Мясников рассказал о распространенной ошибке при приеме обезболивающих. По словам врача, обезболивающие необходимо пить не разово, а курсом.