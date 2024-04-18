Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Белгородской области Гладков: в Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Белгорода и Белгородского района второй раз за ночь запущена сирена ракетной опасности, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ информировала, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО «Vampire» по Белгородской области. По информации ведомства, атака была пресечена около 23:00 мск.

До этого стало известно, что при падении подавленного украинского дрона была ранена женщина 1956 года рождения, написал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Пострадавшую доставили в медучреждение, уточнил глава региона.

Кроме того, Министерство обороны РФ сообщило, что украинские военные попытались атаковать шесть российских регионов с помощью беспилотников. Под ударом оказались Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Республика Мордовия. В общей сложности средства ПВО сбили 12 дронов.