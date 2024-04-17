Женщина получила ранения при падении украинского БПЛА под Воронежем Гусев: женщина 1956 года рождения была ранена при падении дрона ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При падении подавленного украинского дрона была ранена женщина 1956 года рождения, написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его информации, она сейчас находится в медучреждении.

Также пострадала небольшая пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю. Повреждения получили два частных домовладения. На месте работают оперативные службы, мои заместители и мэр города. Ситуацию держу под контролем, — рассказал губернатор.

До этого Гусев сообщил, что режим опасности атаки беспилотников введен на территории Воронежской области. Российские силы противовоздушной обороны привели в боевую готовность.

Ранее Министерство обороны РФ предупредило, что украинские военные попытались атаковать шесть российских регионов с помощью беспилотников. Под ударом оказались Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Республика Мордовия. В общей сложности средства ПВО сбили 12 дронов.

Кроме того, российское оборонное ведомство обнародовало данные об атаке ВСУ на Белгородскую область. В конце марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. После этого в министерстве информировали о еще одной атаке в регионе.