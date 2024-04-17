Над Белгородской областью уничтожено 14 ракет ВСУ Минобороны РФ: ПВО сбила 14 реактивных снарядов над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО «Вампир» по Белгородской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атака была пресечена около 23:00 мск.

Около 23:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела, по предварительной информации, зафиксировано не было, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. При атаке в одном частном домовладении оказалась пробита крыша навеса и повреждено крыльцо, уточнил он.

Ночью 17 апреля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупреждал об угрозе атаки региона беспилотниками. Он призывал местное население соблюдать спокойствие и следить за сообщениями на официальных каналах правительства и МЧС.

До этого в пресс-службе администрации Запорожской области информировали, что над Бердянском были сбиты две дальнобойные ракеты. Указывалось, что системы противовоздушной обороны поразили два снаряда Storm Shadow.