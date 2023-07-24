Вооруженный молотком мужчина разгромил мечеть в Красноярске

Фото: Tempus/CC0 1.0/Wikimedia

Cоборная мечеть в Красноярске

Мужчина ворвался в соборную мечеть города Красноярска с молотком, сообщил Telegram-канал Baza. Подперев запасной выход доской, он начал крушить внутреннее убранство здания. По предварительным данным, 27-летнего мужчину зовут Вареш.

В мечети он устроил погром, выбив стекла молотком и разбросав вещи. Также красноярцу удалось сломать минбар (кафедру), обезвредить его смогли очевидцы.

В результате происшествия никто не пострадал. Погромщика передали в руки полиции. Его мотивы выясняются.

Как уточнили NEWS.ru в ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина страдает психическим расстройством. Ранее его уже судили за грабеж. Сотрудники правоохранительных органов решили передать красноярца скорой помощи. По факту произошедшего начата проверка.

Сотрудники органов внутренних дел задержали мужчину и установили его личность. Им оказался мужчина 1996 года рождения, страдающий психическим расстройством, ранее был осужден за грабеж, — сообщили в ведомстве.

Ранее силовики провели рейд в молельном доме в Котельниках — глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его «бандитским налетом». До этого конфликт между мигрантами и местными жителями привел на днях к стихийному митингу в центре Москвы. 7 июля инициативная группа обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их от мусульман, которые «построили нелегальную мечеть, терроризируют жителей и не дают играть детям на площадках».

Как район превратился в центр противостояния жителей Подмосковья и мигрантов, каким может быть решение конфликта — в специальном репортаже NEWS.ru.