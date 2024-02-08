«Унес меньше миллиона»: неизвестный напал на банк в Екатеринбурге Неизвестный похитил из банка в Екатеринбурге менее 1 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге неизвестный похитил из банка менее 1 млн рублей, сообщил ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Незадолго до закрытия отделения банка произошло нападение с предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник унес меньше миллиона рублей. Никто из сотрудников банка не пострадал, — рассказал Горелых.

Он отметил, что на месте происшествия работает полиция. Правоохранители опрашивают сотрудников банка и жителей соседних домов, проводятся оперативные мероприятия.

Ранее пенсионер из Соединенных Штатов примерно за три года ограбил 16 отделений банков, похитив по меньшей мере $160 тысяч. По информации СМИ, неуловимый пожилой рецидивист привлек внимание ФБР, где мужчину внесли в список самых разыскиваемых преступников Америки. Его поиски продолжаются до сих пор.

Также стало известно, что двое злоумышленников в масках и с оружием ограбили 23-летнего криптовалютчика в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Молодого человека заставили перечислить криптомонеты, также у него похитили часы швейцарского бренда Rolex.