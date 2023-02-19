Дошколятам выдали камуфляж и автоматы под Пермью «Тайга.инфо»: курсанты военно-спортивного клуба «Десантник» научили дошколят обращаться с автоматами

Фото: vk.com/itzhanovsm

ВСК «Десантник» в д/с № 34

Курсанты военно-строительного комплекса «Десантник» посетили несколько детских садов в городе Чайковском Пермского края, сообщает портал «Тайга.инфо». Кадрами с места мероприятия поделился во «ВКонтакте» глава местного комитета ветеранов Афганистана и Чечни Сергей Итжанов. Молодые люди показали детям, как обращаться с автоматом. Некоторым из них раздали камуфляжную форму, береты и автоматы

По данным портала, встречи с курсантами прошли в детских садах № 1, 24, 27, 28 и 34. Кроме этого, члены «Десантника» провели открытый урок для учащихся четвертого класса школы № 7. В этом учебном заведении детям также раздали оружие.

Ранее глава Рязанской гордумы Татьяна Панфилова поддержала идею отправлять старшеклассников и студентов городских колледжей на военные сборы после прохождения курсов начальной военной подготовки (НВП). Рязанское педагогическое общество предложило включить в программу НВП курсы по основам обороны, военной профессиональной деятельности, а также по противодействию терроризму и экстремизму.

Минобрнауки России ранее рекомендовало отечественным вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года. Учебные заведения должны самостоятельно принимать решения по этому вопросу и определять формат курсов.