Baza: военные подорвались на мине под Брянском Baza: военные подорвались на мине в Брянской области, один из них погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что двое военных подорвались на мине в Брянской области. Предположительно, один из них в результате скончался от полученных ранений. Минобороны РФ пока не подтверждало данную информацию.

По данным Baza, военнослужащие отрабатывали участок у поселка Запесочье в Погарском районе вблизи границы России с Украиной. Их автомобиль наехал на мину, впоследствии один военный погиб, второй получил легкое ранение.

Через два часа после произошедшего в тот же район попыталась зайти группа украинских диверсантов. У населенного пункта Случовск случился бой, группу из 15 боевиков вытеснили на территорию Украины.

6 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские военные совместно с пограничниками пресекли попытку проникновения на территорию Брянской области украинской ДРГ из 15 человек. Противнику нанесли поражение огнем артиллерии, диверсионная группа понесла потери и отошла на украинскую территорию. По данным ведомства, среди российских бойцов обошлось без потерь.

Ранее украинский пилот Александр Морозов, управлявший самолетом А-22, потерпевшим крушение в Брянской области 5 апреля, рассказал, что должен был получить за разведывательный полет 50 тысяч гривен. Мужчина рассказал на допросе, что целью полета было фотографирование местности.