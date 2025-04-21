Военные медики спасли под Курском мужчину со снарядом в шее

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Военные медики 810-й бригады морпехов ВС России в беседе с RT рассказали о том, как в приграничном районе под Курском спасли мужчину с неразорвавшимся снарядом в шее. Командир передовой медицинской группы с позывным Тяжелый рассказал, что в операции были задействованы две группы: одна оперировала, а вторая была наготове в случае взрыва снаряда.

Пока его везли к нам, он мог взорваться, — поделился Тяжелый.

Военные медики часто сталкиваются с последствиями подрыва на минах, которые устанавливают ВСУ.

Ранее служители Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в августе 2024 года и чудом спаслись. Как отметил настоятель монастыря отец Питирим, в это время в храме проходила литургия, которую нельзя было закончить преждевременно.