Военкоры рассказали, как бойцы ВС РФ вызволяли товарищей из засады ВСУ «Архангел спецназа Z»: бойцов ВС РФ эвакуировали из засады ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» рассказал, как военнослужащие РФ сумели спасти раненых сослуживцев и одновременно уничтожить противника. По данным канала, пострадавших россиян сумели вывезти из зоны поражения под носом у врага. «Архангел спецназа Z» сообщает, что на неназванном участке фронта в зоне СВО была подбита российская боевая машина. Проезжавший мимо пикап с солдатами Вооруженных сил Украины застрял на дороге всего в нескольких метрах от затаившихся раненых россиян. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Операторы беспилотников аккуратно начали атаку, они ни на минуту не забывали, что рядом их пострадавшие товарищи, заявили военкоры. После прилета украинцы начали разбегаться, но их догнал FPV-дрон. Один из солдат был ранен.

Его побратим спешно дал деру в сторону ближайшего окопа, бросив боевого товарища, где с остальной толпой будущих 200-х надеялся спрятаться, — говорится в публикации.

Военкоры отметили, что для россиян столкновение закончилось благополучно. По информации канала, их эвакуировали, сейчас они поправляются.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал о ювелирной работе «иксоводов». Он опубликовал кадры, на которых бойцы группировки войск «Север» ударом «Ланцета» уничтожили пусковую установку «Бук» украинской армии в Харьковской области. ВСУ передвинули «Бук» в лесной массив, который скрывал технику за листвой деревьев. Несмотря на это, «Ланцет» отработал по координатам и уничтожил ЗРК.