Военкор рассказал о главной опасности в зоне СВО Сладков: от дронов-камикадзе трудно спрятаться

Фото: МО Украины

Дроны-камикадзе — одна из самых опасных угроз жизни солдата на передовой, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. При этом он «с ностальгией» вспомнил о таких факторах риска, как снайперы, опубликовав старый плакат-предупреждение.

Проще говоря, какие там снайперы, когда дроны-камикадзе бьют по одиночным ходокам, по машинам, танкам, мотоциклам. Они залетают в окна развалин, в блиндажи, причем залетают и видят тебя, и летят именно на тебя, — заявил Сладков.

Ранее инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Пиночет заявил, что российский оператор FPV-дрона за весь период спецоперации уничтожил более 300 бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, по этому показателю солдат превзошел уровень Героя Советского Союза снайпера Василия Зайцева, на счету которого во времена Великой Отечественной войны числилось более 240 убитых фашистов.

До этого стало известно, что инструкторы школ операторов беспилотных летательных аппаратов проекта «Архангел» с 2022 года обучили управлению разведывательными и ударными FPV-дронами более тысячи российских военных. Как уточнил один из сотрудников образовательного учреждения, опытный пилот БПЛА может грамотно оценивать ситуации и максимально эффективно действовать на поле боя.