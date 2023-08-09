Военкор предрек новые высадки десанта ВСУ в районе Казачьих Лагерей Военкор Живов предрек новые высадки десанта ВСУ в районе Казачьих Лагерей

Фото: МО Украины

Украинские войска продолжат предпринимать попытки высадки десанта в районе поселка Казачьи Лагеря, расположенном на левом берегу Днепра в Херсонской области, предположил в своем Telegram-канале военкор Алексей Живов. По его словам, сейчас в этом районе нет ВСУ, но 7 августа ситуация была напряженной.

Противник будет высаживаться в том районе и дальше. Во-первых, пиар, во-вторых, возможность подергать наши войска по линии фронта. Рецепт все тот же: лодки, камеры наблюдения высокой четкости, работа на упреждение по правому берегу, — написал Живов.

8 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска пресекли попытку высадки украинского десанта в районе Казачьих Лагерей. Как рассказал Сальдо, ВС РФ уничтожили два катера ВСУ при попытке высадиться на левобережье, в результате украинские военные оказались в воде и попытались вплавь вернуться на правый берег, но были уничтожены артиллерийским и стрелковым огнем.

Местные жители сообщали о спокойной обстановке в Казачьих Лагерях после того, как в районе населенного пункта разбили десант ВСУ. Было опубликовано видео из поселка.

7 августа сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке. В непосредственной близости от многоквартирного дома было обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, которое было деактивировано с помощью робототехнического саперного комплекса. Причастные к организации теракта устанавливаются.