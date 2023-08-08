Опубликовано видео из Казачьих Лагерей после попытки атаки ВСУ Очевидцы заявили, что обстановка в селе Казачьи Лагеря спокойная

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Местные жители сообщили, что обстановка в поселке Казачьи Лагеря, где ранее был разбит десант ВСУ, спокойная. На видео, которое публикует Telelgram-канал «СМОТРИ», очевидец рассказал, что украинские ДРГ не дошли до села, которое находится под контролем российской армии.

Никаких ДРГ нет, наши ребята работают. Все под контролем. Поселок остается под нами, — сказал свидетель.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы России пресекли попытку высадки десанта ВСУ в районе села Казачьи Лагеря. По словам Сальдо, российские силы уничтожили два украинских катера при попытке высадить десант на левом берегу Днепра. Он заверил, что берег под надежной защитой.

До этого замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорвать линию обороны российских войск под Урожайным. Противник не смог добиться успеха — атаку отразили, несмотря на сложные погодные условия.

В то же время военкор Юрий Котенок сообщал о тяжелой ситуации на Авдеевском направлении. По словам журналиста, там ВСУ используют все доступные средства в попытках прорвать российскую оборону. Таким образом, по его мнению, украинские военные пытаются сломать российских солдат психологически, пользуясь технологическим превосходством.