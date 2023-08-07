Силовики предотвратили теракт на детской площадке в новом регионе Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке

Фото: УФСБ и ГУ МВД России по Херсонской области

Российские силовики предотвратили теракт в городе Новая Каховка Херсонской области, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. В ведомстве уточнили, что взрывное устройство было заложено на детской площадке.

На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В управлении ФСБ добавили, что взрывное устройство было деактивировано на месте с помощью роботехнического саперного комплекса. Проводятся следственные действия по установлению лиц, причастных к организации теракта.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в минировании автомобиля одного из чиновников в Запорожской области. Теракт был предотвращен сотрудниками правоохранительных органов. В ходе допроса задержанный рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб.

В конце июля силовики задержали украинского диверсанта, который намеревался устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Задержанный является служащим ВМФ, который был завербован украинской разведкой. Помимо подготовки теракта, он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.