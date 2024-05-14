Водитель автобуса отправил в больницу двух пассажиров в Чебоксарах МВД: два пассажира выпали из автобуса в Чебоксарах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два пассажира выпали из салона междугороднего автобуса в Чебоксарах утром 14 мая, сообщили в МВД Чувашии. Возле остановки общественного транспорта у автобуса на ходу открылись двери.

По предварительным данным, водитель автобуса № 331 маршрута Чебоксары — Новочебоксарск открыл двери во время движения, в результате чего два пассажира автобуса выпали из салона. 43-летний мужчина и 20-летняя девушка с травмами были доставлены в больницу, им назначено амбулаторное лечение, — отметили в региональном МВД.

На момент ДТП автобус перевозил около 30 пассажиров, тогда как в салоне было всего 20 сидячих мест. В отношении 55-летнего водителя составили административные материалы. Освидетельствование показало, что он был трезв.

Ранее в результате столкновения легкового автомобиля Kia и автобуса в юго-западной части Донецка погибли два человека: женщина 1945 года рождения и мужчина, данные которого уточняются. Причины ДТП устанавливаются. По предварительным данным, машина двигалась на большой скорости и выехала на встречную полосу из-за резкого поворота. Там произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом.