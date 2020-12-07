Власти Вологодской области объявили 31 декабря выходным днём в регионе

https://static.news.ru/photo/8e1b0d0a-38c4-11eb-a4c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий день 31 декабря в Вологодской области будет перенесён на субботу, 26 декабря. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кувшинников.

Посоветовавшись с коллегами, я принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу — 26 декабря. Это даст возможность всем вологжанам спокойно подготовиться к главному празднику, к Новому году, — написал Кувшинников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также обратился к руководителям предприятий и органов местного самоуправления с просьбой поддержать инициативу. Кувшинников напомнил о просьбе одной из жительниц Вологодской области, которая обратилась к нему год назад с настоятельной просьбой сделать 31 декабря выходным. Тогда он пообещал исполнить её на практике в следующем году.

Ранее 31 декабря объявили выходным днём в Ставропольском крае, Чувашии, также в Курской, Мурманской, Владимирской областях и ещё ряде регионов.

Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно.