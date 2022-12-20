Власти Тюменской области заявили о взломе сайта Центра культуры Власти Тюменской области заявили о взломе сайта с данными об объединении России и Белоруссии

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Сайт Тюменского областного информационного центра культуры, на котором ранее появилось объявление об учреждении праздника воссоединения России и Белоруссии, был взломан злоумышленниками, сообщили NEWS.ru в пресс-службе губернатора региона. Сейчас ведутся технические работы по восстановлению сайта

СайтИинформационного центра культуры Тюменской области взломан злоумышленниками. По данным регионального департамента культуры, информация, размещенная 20 декабря, не соответствует действительности, — подчеркнули в пресс-службе.

Поводом для комментария стала фейковая информация на сайте kultura-to.ru, согласно которой 22 декабря якобы были запланированы праздничные мероприятия в связи с созданием единого государства России и Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не заинтересована «в поглощении кого-либо», отвечая на вопрос о слухах про скрытые планы в отношении Белоруссии. По словам российского главы, подобные вбросы исходят от недоброжелателей, которые хотят затормозить интеграционный процесс РФ и Белоруссии. Между тем обе страны заинтересованы прежде всего в согласовании экономической политики, как это делается во многих других интеграционных объединениях.