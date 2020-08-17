Власти Свердловской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/efc89bf8-e0a9-11ea-99fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Свердловской области сообщили о вероятном возобновлении работы предприятий общественного питания с 18 августа 2020 года. Они были закрыты из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В частности, речь идёт о кафе, ресторанах и барах. Также смогут возобновить работу и санаторно-курортные организации. Помимо этого, власти разрешили групповые экскурсии с численностью до 20 человек и работу детско-юношеских спортивных школ. Возобновить работу смогут и организации, которые оказывают услуги по дневному уходу за детьми, сообщают «Ведомости».

Однако для жителей Свердловска, которые старше 65 лет был продлён режим самоизоляции до 24 августа 2020 года.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 21,4 млн зараженных коронавирусом. От болезни скончались около 771 тысячи человек. Выздороветь удалось 13,4 млн. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире.

Как информировал NEWS.ru, правительство России сняло ограничение на госзакупки некоторых иностранных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.