Власти Республики Алтай приняли законопроект об усыплении бродячих собак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государственное собрание Республики Алтай приняло законопроект об усыплении бродячих животных, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, за данную инициативу проголосовали 30 депутатов, еще пять человек проголосовали против или воздержались. Отмечается, что после принятия законопроекта местные зоозащитники вышли на пикет.

Согласно тексту документа, в республике будут созданы пункты временного содержания отловленных бездомных животных. Их будут держать в центре 11 дней, после чего руководству будет необходимо принять решение — усыпить животное или отдать его в приют. Чипированных собак не будут отправлять в такие центры. Отмечается, что местные зоозащитники выступают против инициативы. Они подчеркивают, что у бездомных собак есть право на жизнь, а их усыпление можно приравнять к убийству.

Как сообщалось ранее, группа зоозащитников перекрыла проезд к приюту «Пять звезд», расположенному в Чите. Активисты опасались, что собак из приюта увезут на усыпление в Бурятию. Однако руководитель приюта Александр Солдатов заявил, что собак временно перевозят в другое место из-за проводящегося в здании ремонта. Куда именно увезли собак, Солдатов не уточнил.