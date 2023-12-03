Зоозащитники в Чите перекрыли проезд к приюту из страха, что собак усыпят

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Чите зоозащитники перекрыли проезд к приюту «Пять звезд» из страха, что собак увезут на усыпление в Бурятию, передает Telegram-канал Babr Mash. Опубликованы кадры с места событий, на которых видно, как людям блокируют проход на территорию. К приюту также прибыли сотрудники полиции.

Угданский проезд, 47. Собираются грузить собак, 500 душ, чтобы вывезти отсюда в Улан-Удэ на убой. Девчонки не могут пройти, — комментирует автор видео.

По данным канала, местные жители приехали на территорию приюта, чтобы забрать своих питомцев, отловленных во время самовыгула. Там они увидели, что животных грузят в грузовики-рефрижераторы с бурятскими номерами.

На место прибыли волонтеры и общественный инспектор по защите животных. Попасть внутрь они не смогли, им перекрыли дорогу и вызвали полицию.

Работники приюта заявил стражам порядкам, что зоозащитники собрались толпой и напали на них. Владелец «Пяти звезд» Александр Солдатов заявил, что собак перевозят временно, пока идет ремонт, а волонтеры мешают им. Куда именно вывозят животных, в приюте не уточнили.

Ранее в Подмосковье прокуратура начала проверку по факту гибели собаки вблизи приюта для животных в деревне Новоселки городского округа Серпухов. Волонтеры обвинили в убийстве пса сотрудников местной фермы. Аграрии заявили, что не причастны, но рассказали, что их хозяйство периодически страдает от проникающих на территорию приютских собак, из-за которых погибали альпаки и олени.