Собаку из приюта в Подмосковье могли убить из-за страусов Волонтеры приюта в Серпухове обвинили владельцев фермы в убийстве собаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прокуратура Московского региона начала доследственную проверку по факту гибели собаки вблизи приюта для животных в деревне Новоселки городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Волонтеры приюта в разговоре с изданием «Подъем» обвинили в убийстве пса сотрудников местной фермы.

По предварительной информации, в дневное время 22 ноября 2023 года вблизи приюта для животных в деревне Новоселки городского округа Серпухов местные жители услышали характерные звуки выстрелов, а после обнаружили труп собаки, — сообщили в прокуратуре.

В самой ферме настаивают, что не причастны к убийству. При этом там заявили, что хозяйство периодически страдает от проникающих на территорию приютских собак. В том числе владельцы экофермы обращались в полицию с заявлением.

Последнее заявление от нас поступило в полицию — мы понесли очень большой ущерб: у нас съедены были альпаки, олени. На видеокамерах зарегистрированы эти собаки. Съедены были гуси, цесарки, погиб павлин. Всё это было подавлено, — заявили представители фермы.

В разговоре с «360» владелица приюта обвинила владельца фермы в беспечности из-за того, что он не оградил свои владения забором. При этом она утверждает, что в их приюте заборы в высоту составляют 2,5 метра и животные не выходят на вольный выгул. Пса, который оказался убит, волонтеры приюта подкармливали, но не могли его поймать.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил строить приюты для животных на деньги со штрафов за жестокое обращение с питомцами, а также за избавление от них. По его словам, сейчас потребность в приютах в России закрыта только наполовину.