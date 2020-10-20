Власти продлили осенние каникулы в школах Новосибирской области

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Власти Новосибирской области приняли решение о продлении осенних каникул для школьников до двух недель из-за ситуации с коронавирусом.

По данным пресс-службы правительства региона, каникулы продлятся с 26 октября по 9 ноября.

Также вводятся ограничения по работе предприятий общественного питания, ночных клубов в ночное время, — говорится в сообщении.

Помимо этого, учреждения среднего профессионального образования должны с 26 октября перевести на дистанционное обучение первые курсы, которые изучают общеобразовательные предметы.

В пресс-службе уточнили, что решения были приняты в ходе заседания штаба по борьбе с распространением OVID-19 на территории области, которое провёл губернатор Андрей Травников 21 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что дешёвые противовирусные лекарства, которые используют в лечении пневмонии и сопутствующих болезней при COVID-19, исчезли с аптечных полок в Новосибирской области, Алтайском крае и Кузбассе.

В Управлении Росздравнадзора по Новосибирской области заявили, что препараты поставляются в аптеки согласно графику, однако жители региона моментально раскупают их.