Власти Нововоронежа запланировали поставить новую скульптуру Алёнки

Сюрприз жителям Нововоронежа приготовили городские власти. Они вернут скульптуру «Алёнка», но уже в новом виде. Об этом глава администрации города Владимир Лещенко сообщил изданию «Подъём».

Установим, как будет готов объект, но это не раньше чем через месяц. Пока дата не определена. Площадка та, которая и была, она и осталась. Я думаю, что в памятнике что-то ещё и изменится, но пусть это всё будет в тайне, иначе будет неинтересно, — заявил он.

Монумент, посвящённый основательнице села Новая Алёновка, которую по легенде и звали Алёнкой, появился в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид скульптуры широко обсуждался и вызвал недоумение среди местных жителей и интернет-пользователей. В конце концов от неё решили избавиться.

Прославившуюся своим уродством скульптуру купили на аукционе. Начальная стоимость для этого лота была установлена в 1 млн рублей, однако покупатель отдал за скандальный монумент в 2,6 раза больше. Автор скандальной Алёнки из Нововоронежа Владимир Пилипенко не стал раскрывать имя победителя аукциона, но пообещал, что покупатель обязательно откроет свою личность, только чуть позже.