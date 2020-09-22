Власти Ингушетии ввели ограничения на длину кортежа и стрельбу на свадьбах

https://static.news.ru/photo/ecd00ffc-fcd4-11ea-8529-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот видео chahkiev.06/instagram.com

В Ингушетии местные власти решили ограничить максимальную длину свадебных кортежей. Такое решение приняли старейшины Назрановского района для профилактики дорожных происшествий.

Согласно новым правилам, теперь в кортеже разрешается ехать только четырём машинам. В первом автомобиле должен ехать мулла и старейшины, во втором — невеста с сопровождением, в третьем — молодежь. В последней машине — родственники жениха. Предполагается, что именно они своим авторитетом должны будут обеспечивать дисциплину, контролировать всю колонну и следить за соблюдением ПДД, сообщает «Интерфакс».

Нарушителям запрета будет грозить штраф в размере 50 тысяч рублей в пользу местной общины. Полученные деньги пойдут на помощь бедным.

Кроме того, вводятся запрет на стрельбу во время свадеб из боевого или охолощённого оружия.

Как сообщалось ранее, в сентябре свадебный кортеж попал в смертельную аварию на трассе Майское — Назрань в Ингушетии. Участник колонны — автомобиль Mercedes — выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2115. Погибли три человека.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы задержали участника свадебного кортежа, открывшего стрельбу из травматического пистолета «ТТК» на западе Москвы. Инцидент произошёл на Староволынской улице днём 8 августа. Один из принимавших участие в празднике несколько раз выстрелил в воздух, никто не пострадал. Задержанным оказался 24-летний мужчина, изъяты оружие и семь гильз, проводится проверка