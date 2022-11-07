Власти Чувашии объявили о единовременных выплатах мобилизованным Глава Чувашии встретился с мобилизованными и объявил о выплатах в размере 50 тысяч рублей

Глава Чувашии Олег Николаев встретился с мобилизованными из республики в учебном центре в Ульяновске, после чего объявил о единовременных выплатах каждому из них в размере 50 тысяч рублей. В своем Telegram-канале политик отметил, что он отдал соответствующие поручения Минтруду и Минфину республики.

Сумма единовременной выплаты для каждого мобилизованного составит — 50 тысяч рублей. Деньги должны быть доведены в кратчайшие сроки, — написал Николаев.

По словам главы региона, деньги будут направлены мобилизованным в качестве компенсации на затраты за покупку амуниции и оборудования. Также средства пойдут на поддержку тех, кто не может получить финансовую помощь от близких.

Для компенсации затрат наших ребят на приобретение амуниции и оборудования, а также для поддержки тех, у кого нет семей, кто не может воспользоваться широким кругом мер поддержки семей и детей бойцов, принял решение о выплате единовременной помощи мобилизованным, — добавил Николаев.

Помимо этого, в ходе еженедельной планерки с правительством республики он призвал родственников мобилизованных исключить отправку алкогольных напитков в посылках. Также он призвал централизовать потоки приобретаемой амуниции и военного оборудования.

Родственникам мобилизованных необходимо исключить из посылок алкоголь. Главам администраций муниципалитетов вместе с ГКЧС Чувашии централизовать все потоки приобретаемой совместными усилиями помощи в амуниции и оборудовании, — сообщил Николаев.

Ранее в воинской части Ульяновска мобилизованные вышли на протест из-за невыплаты положенного вознаграждения. Призывники собрались на плацу и начали скандировать: «Один за всех — и все за одного!» На разбирательства с участниками протеста военные отправили росгвардейцев. Позже силовикам удалось успокоить мобилизованных и убедить в том, что в скором времени они получат выплаты.