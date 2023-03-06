Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области Губернатор Гусев: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Павловском районе. По предварительной информации, он зацепился за линии электропередачи и сел для проверки повреждений. Экипаж не пострадал.

В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Спецслужбы работают на месте. Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет, — написал Гусев.

Ранее в аэропорту Мурманска самолет авиакомпании «Северсталь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер должен был лететь в Архангельск. На его борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. Специалисты не обнаружили внешних повреждений воздушного судна. В результате инцидента никто не пострадал.

28 февраля под Мурманском при заходе на посадку разбился вертолет Ми-8, пострадали по меньшей мере четыре человека. На борту находились девять человек, трое из которых — члены экипажа. ЧП произошло в трех километрах от аэропорта. Причиной крушения могла стать ошибка пилота или отказ техники.

Командир вертолета Павел Шитиков рассказал о резком ударе о землю при заходе на посадку, по его словам, борт попал под снежный заряд, а перед крушением радиовысотомер показывал высоту 50 метров.