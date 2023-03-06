В мурманском аэропорту самолет выкатился за пределы ВПП

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Самолет компании «Северсталь»

В аэропорту Мурманска самолет компании «Северсталь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, о чем сообщила пресс-служба воздушной гавани. По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал. За пределы ВПП выкатился самолет, который должен был лететь в Архангельск. На борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. Специалисты не обнаружили внешних повреждения судна, передает «Интерфакс».

В результате происшествия пострадавших нет. Внешний осмотр воздушного судна также не указывает на наличие повреждений, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

В гавани подчеркнули, что коэффициент сцепления был измерен дважды. Оба раза показатели не выходили за пределы нормы.

По факту случившегося Мурманская транспортная прокуратура инициировала проверку.

Ранее ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, рассказал журналистам источник в транспортном комплексе города. По его словам, решение было принято из-за неблагоприятных метеоусловий. Он добавил, что посадка не была аварийной.

5 марта информационный портал газеты «Известия» сообщил, что в аэропорту Пулково к аварийной посадке готовится военный самолет. В Минобороны России данную информацию не комментировали.