«Я в шоке сам»: командир Ми-8 раскрыл подробности аварии под Мурманском Командир Ми-8 рассказал о снежном заряде и резком ударе при жесткой посадке под Мурманском

Фото: vk.com/mchs_murmansk

Место аварии Ми-8

Командир вертолета Ми-8 Павел Шитиков рассказал о резком ударе о землю при заходе на посадку в Мурманской области. Летчик сообщил, что борт попал под снежный заряд, а перед крушением радиовысотомер показывал высоту 50 метров. Командир привел подробности в разговоре с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, опубликовавшим запись беседы в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил пилота за грамотную работу в непростых условиях, подчеркнув, что благодаря слаженности экипажа все остались живы.

Очень интересная произошла ситуация. Мы уже заходили на посадку в Ловозеро на площадку, но немного прикрыло снежным зарядом. Мы уже на прямой были. Удивило то, что радиовысотомер показал 60 метров высоты, потом 50, и после этого буквально через секунду удар о землю. Я в шоке сам. Повезло, что была маленькая скорость, — рассказал командир Ми-8.

Вологодский губернатор, в свою очередь, назвал «техническим инцидентом» то, что снежный заряд и непогода привели к аварии вертолета. Кувшинников заявил, что расследованием причин занимается специальная комиссия. Он поблагодарил Шитикова за спасение жизней людей.

Самое главное, что пассажиры и экипаж живы. Экипаж выполнил свой долг, спас пассажиров, — указал глава региона.

Ми-8 совершил жесткую посадку вблизи аэропорта под Мурманском днем 28 февраля. Вертолет выполнял гражданский рейс компании «Вологодские авиалинии». На борту находились девять человек, включая шестерых пассажиров. Среди них был ребенок, он не пострадал. Четыре человека получили травмы, госпитализировали пилота и пассажира.

Следователями мурманского отдела Западного межрегионального управления СК на транспорте возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. По данным источника журналистов, в качестве версий ЧП рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники.