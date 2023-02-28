Названы две версии крушения вертолета под Мурманском Причиной падения вертолета под Мурманском могла стать ошибка пилота или отказ техники

Фото: Восточный СУТ СК РФ/РИА Новости

Ошибка пилота или отказ техники могли стать причиной крушение вертолета под Мурманском, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиационных служб. Борт выполнял гражданский рейс компании «Вологодские авиалинии» и упал при заходе на посадку.

В качестве версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники, — сказал источник.

На борту вертолета находились девять человек, трое из которых — члены экипажа. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере четыре человека, погибших нет. Авария произошла в трех километрах от Мурманска. Воздушное судно следовало из села Краснощелье в село Левозеро, где и потерпело крушение. По данным «112», модель вертолета — Ми-8.

23 февраля четыре человека погибли, двое пострадали в результате жесткой посадки вертолета в Казахстане. Борт проводил облет магистрального нефтепровода.

В тот же день вертолет с министром спорта Ирана Хамидом Саджади на борту разбился во время посадки на территорию спорткомплекса в городе Бафт. По словам одного из очевидцев, при посадке воздушное судно потеряло управление.