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06 августа 2025 в 12:09

Вербовщика террористов из Алтайского края жестко наказали

Жителя Алтая осудили на 13 лет за вербовку людей в террористическую организацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Алтайском крае вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в вовлечении граждан в деятельность запрещенной террористической группировки, сообщило Следственное управление СК России по региону в Telegram-канале. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности), — говорится в сообщении.

Ранее на территории Дагестана были задержаны два местных жителя, длительное время проживавшие в Египте. В спецслужбах сообщили, что они придерживались экстремистских идей и выступали за создание глобального халифата.

Кроме того, судебные органы пакистанского Белуджистана привлекли к ответственности по антитеррористическому законодательству семилетнего ребенка. Поводом стало распространение им видео с выступлением правозащитницы Гульзар Дост на YouTube. Пакистанская комиссия по правам человека назвала это случаем нарушения прав детей.

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